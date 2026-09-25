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Опубликовано 25 сентября, 18:15

Россиянин Сергей Колденков выиграл золото чемпионата Европы по боксу

Обложка © ТАСС / Игорь Ленкин

Обложка © ТАСС / Игорь Ленкин

Российский боксёр Сергей Колденков завоевал золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 70 кг. Соревнования проходят в Софии под эгидой World Boxing.

В финальном поединке Колденков одержал победу над представителем Азербайджана Наби Исгандаровым.

В пятницу российская сборная также пополнила копилку двумя золотыми медалями благодаря Азалии Аминевой в категории до 65 кг и Вячеславу Рогозину в весе до 55 кг. Людмила Воронцова завоевала серебро в категории до 57 кг.

Таким образом, к этому моменту на счету российских боксёров пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые награды.

Чемпионат Европы проходит в Софии с 17 по 25 сентября и стал первым взрослым континентальным первенством под эгидой European Boxing, входящей в World Boxing. На турнир заявились более 400 спортсменов из 40 национальных федераций.

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Также ЧЕ в Софии стал первым взрослым континентальным турниром под эгидой World Boxing, на котором сборная РФ выступает с национальным флагом и гимном. Российская команда приехала на соревнования полным составом.

Ранее Life.ru сообщал, что россиянка Аминева разгромила соперницу 5:0 и завоевала золото Европы по боксу. В финале 23-летняя спортсменка победила венгерку Луцу Хамори.

Больше новостей о боях, турнирах и российских спортсменах — в разделе «Бокс» на Life.ru.

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Никита Никонов
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