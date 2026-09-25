Россиянка Аминева разгромила соперницу 5:0 и завоевала золото Европы по боксу

Российская боксёрша Азалия Аминева стала чемпионкой Европы в весовой категории до 65 кг. В финальном поединке она победила представительницу Венгрии Луцу Хамори единогласным решением судей — 5:0. Об этом сообщили представители официального турнира чемпионата Европы World Boxing в Софии.

Российские спортсмены выступают на соревнованиях с национальной символикой. Всего на чемпионат заявились более 400 боксёров из 40 национальных федераций.

До финала 23-летняя Аминева добралась, последовательно пройдя четыре стадии турнира. В полуфинале россиянка также со счётом 5:0 победила представительницу Армении Элиду Кочарян и стала первой спортсменкой сборной России, пробившейся в решающий бой чемпионата.

Для уроженки башкирского Октябрьского это далеко не первый крупный титул. Аминева становилась чемпионкой мира среди молодёжи, трижды выигрывала чемпионат России, а в 2024 году завоевала золото Игр БРИКС. Звание мастера спорта России международного класса она получила ещё в 2021 году.

Ранее Life.ru писал о другом российском золоте на этом же чемпионате Европы. Дмитрий Карманов стал лучшим в категории до 85 кг, победив в финале француза Джуниора Тады.