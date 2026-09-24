Россиянин Дмитрий Карманов стал чемпионом Европы по боксу в весе до 85 кг
Дмитрий Карманов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dimakarmanovv
Россиянин Дмитрий Карманов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по боксу в Софии. В финальном поединке в весовой категории до 85 кг он победил француза Джуниора Тады.
Турнир в Болгарии проходит под эгидой World Boxing. Российские спортсмены выступают на соревнованиях с национальной символикой.
Помимо Карманова, ещё несколько российских боксёров поднялись на пьедестал почёта турнира: серебряные медали получили Баир Батлаев в категории до 50 кг, Анастасия Демурчян в весе до 80 кг и Ксения Олифиренко в категории свыше 80 кг.
Анастасия Кооль стала бронзовым призёром чемпионата Европы в весовой категории до 54 кг, уступив в полуфинале.
Ранее Life.ru рассказывал, что юниорская сборная России по борьбе выиграла медальный зачёт чемпионата Европы, который проходил в столице Северной Македонии Скопье. Российские спортсмены завоевали 27 наград из 29 возможных, показав лучший результат турнира.
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