«Дыма без огня не бывает»: В МИД прокомментировали вбросы о ядерном оружии у ФРГ

Вбросы о возможных планах по созданию Германией собственного ядерного оружия имеют под собой основания. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский на круглом столе в Институте Европы РАН, посвящённом 90-летию дипломата Юлия Квицинского.

«В последнее время заметно участились дискуссии о технической возможности немецких специалистов создать — причём в очень сжатые сроки — собственное ядерное оружие. Эти вбросы не беспочвенны. Практика показывает, что дыма без огня не бывает», — заявил Любинский.

Замглавы МИД также утверждает, что в ряде немецких научных центров ведутся исследования, которые Москва расценивает как имеющие отношение к ядерно-оружейной тематике. При этом Берлин действительно усиливает сотрудничество с Парижем в сфере ядерного сдерживания. В марте Германия и Франция создали двустороннюю группу по вопросам стратегического и ядерного сдерживания.

Ранее Life.ru сообщал, что СВР России заявила об обеспокоенности в НАТО возможными планами Германии получить собственное ядерное оружие. В разведслужбе утверждали, что технический потенциал ФРГ якобы позволяет создать ядерное взрывное устройство в короткие сроки. При этом официальная позиция Берлина остаётся иной: Мерц публично заявлял, что Германия не намерена обзаводиться собственным ядерным арсеналом.