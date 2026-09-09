В Германии обсуждают уникальный козырь Путина – второй ядерный арсенал

Гражданская атомная энергетика превратилась для Москвы в инструмент влияния, который по своему значению может соперничать с традиционным ядерным арсеналом России. К такому выводу пришла Frankfurter Rundschau, назвав международные проекты «Росатома» «вторым ядерным арсеналом» президента РФ Владимира Путина.

Немецкое издание обратило внимание, что всего за несколько дней сразу три страны продвинулись в сотрудничестве с Россией в атомной сфере. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении после запуска АЭС «Аккую» работать с Москвой над новыми станциями, Иран получил от российской стороны проект межправительственного соглашения о строительстве малых АЭС, а Казахстан заключил с «Росатомом» контракт на сооружение АЭС «Балхаш».

Авторы считают, что именно долгосрочность таких проектов делает мирный атом особым внешнеполитическим ресурсом Москвы. Строительство станции предполагает не только поставку реакторов: сотрудничество может десятилетиями охватывать топливо, обслуживание оборудования, инженерную поддержку и подготовку специалистов.

В случае с Казахстаном «Росатом» как лидер международного консорциума будет отвечать за весь цикл реализации проекта — от проектирования и закупок до строительства, пусконаладки и передачи готовой станции заказчику. АЭС «Балхаш» получит два энергоблока общей мощностью 2400 МВт.

Frankfurter Rundschau отмечает, что такая модель одновременно осложняет попытки Запада ограничить сотрудничество других государств с российской атомной отраслью. По мнению авторов, после запуска крупных проектов страны-заказчики сами оказываются заинтересованы в их многолетней работе, поскольку уже вложили значительные средства и нуждаются в вырабатываемой электроэнергии.

При этом издание признаёт, что зарубежные проекты «Росатома» не защищены от санкционных рисков. Тем не менее FR приходит к выводу, что гражданская атомная отрасль продолжает обеспечивать России долгосрочные связи с зарубежными партнёрами даже на фоне западных санкций.

Ранее Life.ru писал, что первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции приблизился к физическому пуску. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв тогда сообщил, что необходимые работы находятся на завершающей стадии, а промышленную эксплуатацию блока планируется начать в 2027 году.