В преддверии саммита БРИКС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил успешный ход реализации проекта АЭС «Куданкулам». Представитель Кремля подчеркнул заинтересованность Москвы в расширении двустороннего сотрудничества в атомной энергетике и выразил готовность к обсуждению с индийской стороной перспектив строительства еще одной атомной электростанции в республике.

«Проект АЭС «Куданкулам» успешно продвигается, и мы рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества в этой сфере, ожидая переговоров по поводу строительства новой атомной электростанции в Индии», — сказал Песков журналистам.

АЭС «Куданкулам» возводится на юге Индии в рамках межправительственного соглашения между Россией и Индией, заключённого ещё в 1988 году. Проект предусматривает шесть энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 российского производства. Первые два блока подключили к национальной энергосети Индии в 2013 и 2016 годах. За время эксплуатации они выработали уже более 127 млрд кВт·ч электроэнергии.

Сейчас в работе находятся энергоблоки № 3, 4, 5 и 6 — вторая и третья очереди станции. В июне 2026 года на пятом блоке установили корпус реактора весом около 300 тонн. После запуска всех шести блоков станция покроет значительную часть потребностей в электричестве штата Тамилнад с населением 72 млн человек и соседних регионов.

Ранее Life.ru рассказывал, что Москва и Нью-Дели изучают возможности дальнейшего расширения энергетического сотрудничества. В МИД РФ тогда отдельно отмечали вклад России в энергетическую безопасность Индии, включая строительство АЭС «Куданкулам».