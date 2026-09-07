Дыму некуда уходить: В Новосибирской области ввели режим «чёрного неба»

В Новосибирской области и её административном центре с вечера 7 сентября начнёт действовать режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) или «чёрного неба». Информацию об этом распространило региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Ограничения продлятся до 11 часов утра 8 сентября. Синоптики Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии предупредили, что в этот период загрязняющие вещества будут плохо рассеиваться в нижних слоях атмосферы. Режим охватит город Новосибирск, а также населённые пункты на юго-востоке и северо-востоке области.

Промышленным предприятиям в указанные часы предписано минимизировать выбросы. Местным жителям советуют ограничить пребывание на открытом воздухе и не пользоваться личным автотранспортом без необходимости.

По прогнозу, ночью осадков не ожидается, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2–7 метров в секунду. Температура составит 11–13 градусов выше нуля, днём столбики термометров поднимутся до 23 градусов. При этом на 7 и 8 сентября в регионе объявлена высокая, а местами чрезвычайная пожароопасность четвёртого и пятого классов.

Ранее сообщалось, что в Башкирии на сутки был введён режим неблагоприятных метеоусловий, который в быту называют «чёрным небом». Ограничения начали действовать вечером 1 сентября и продлились до вечера следующего дня. Такие условия возникали при тёплой и маловетреной погоде, когда атмосфера не позволяла загрязняющим веществам покидать приземный слой.