Дыры и ржавая арматура: Полы в многоэтажке в Челябинске грозятся провалиться вместе с жильцами

Жители дома № 33в на улице Марченко в Челябинске добиваются инженерного обследования здания. Они жалуются на уклон полов и подтопления подвала, опасаясь повторения обрушения, которое в августе произошло в соседнем доме. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на местную жительницу Ирину.

По её словам, при ремонте квартиры семья обнаружила повреждения железобетонной плиты и ржавую арматуру. Ирина утверждает, что похожий уклон есть у соседей на разных этажах, а перепад высоты, измеренный лазерным уровнем, достигает шести сантиметров.

«Мебель криво стоит, у ребёнка игрушки укатываются, ручки со стола», — рассказала женщина. Деформации она связывает с постоянной водой в подвале и переносом бойлерного оборудования на первый этаж.

В ответе городского управления ЖКХ говорится, что инженерные системы перед отопительным сезоном обследовали и признали исправными, подвал был сухим. Ответственность за содержание здания ведомство возложило на управляющую компанию «ЖЭУ-6». Ирина, в свою очередь, утверждает, что при запуске отопления трубы вновь прорвало.

Ремонт общедомовых систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, согласно ответу мэрии, включён в городской план на 2027 год. При этом в письме регионального фонда капремонта указаны сроки капитального ремонта — 2045–2047 годы. Переносить их фонд счёл нецелесообразным.

Жильцы надеются добиться созыва межведомственной комиссии. Поводом для тревоги стало происшествие в соседнем доме № 33б: 29 августа там обрушились плита и стена входной группы подъезда. По сообщению прокуратуры, причиной стал физический износ, впоследствии входную группу восстановили.

Ранее сообщалось, что строительная люлька сорвалась с многоэтажного дома на западе Москвы и травмировала 66-летнюю женщину. Москвичка возвращалась домой с работы и проходила рядом со зданием, где на крыше ведутся ремонтные работы. В этот момент конструкция упала вниз, а её части отлетели в прохожую.