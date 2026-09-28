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Регион
Опубликовано 28 сентября, 09:42

При сносе дома в Петербурге обломки рухнули на проезжавшую мимо «Газель»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Невском районе Санкт-Петербурга обломки дома №48 на проспекте Обуховской Обороны перекрыли часть дороги и повредили «Газель». Здание разбирают для строительства Большого Смоленского моста, сообщает 78.ru.

По данным издания, пострадавших нет. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры объяснили обрушение ветхостью сооружения, а не проведением работ. В ведомстве уточнили, что ночью демонтаж не выполняется.

В Невском районе Петербурга сносят дом. Видео © 78.ru

По информации КРТИ, разрешение на строительство получено, дом отключён от электричества, отопления, газа, водопровода и канализации. Конструкции последовательно разбирают согласно проекту производства работ и графику.

В комитете добавили, что поэлементный демонтаж призван снизить риски для соседних построек. Ограждение, как утверждают в ведомстве, соответствует требованиям безопасности, а границы опасной зоны определены проектом.

Последствия устраняли сотрудники районной администрации, дорожные службы, полиция, МЧС и медики. Обломки уже убраны, транспорт движется по утверждённой схеме. С водителем решают вопрос о компенсации, заказчику и подрядчику поручили усилить контроль.

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Борис Эльфанд
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