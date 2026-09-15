Инженеру дали 2,5 года ограничения свободы за гибель двух рабочих под Тулой

Главного инженера предприятия в Тульской области признали виновным по делу о гибели двух рабочих при обрушении кровли цеха. Суд назначил ему 2,5 года ограничения свободы, сообщили в региональном управлении СК.

Главного инженера предприятия в Тульской области осудили по делу о гибели двух работников. Видео © MAX / СУ СК России по Тульской области

Следствие установило, что 57-летний мужчина ненадлежащим образом контролировал техническую безопасность производственных помещений, в том числе арендуемых площадей. В его обязанности также входила организация очистки крыш от снега зимой. Однако на кровле одного из цехов скопились снежные массы.

«Из-за скопившегося на крыше одного из цехов снега 4 марта 2026 года произошло обрушение кровли, в результате которого погибли два рабочих подрядной организации», — говорится в заявлении.

Ранее Life.ru писал, что в школе №9 Копейска Челябинской области обрушилась часть потолка. Инцидент произошёл 10 сентября в одном из кабинетов на первом этаже, сообщили в местной прокуратуре. С потолка осыпался слой штукатурки. В этот момент шла перемена, поэтому учеников в классе не было. В результате происшествия никто не пострадал.