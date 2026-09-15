Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 сентября, 15:18

Детей спасла перемена: В российской школе обрушился потолок

В школе Копейска во время перемены обрушилась часть потолка

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий!

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий!

В школе №9 Копейска Челябинской области обрушилась часть потолка. Инцидент произошёл 10 сентября в одном из кабинетов на первом этаже, сообщили в местной прокуратуре.

С потолка осыпался слой штукатурки. В этот момент шла перемена, поэтому учеников в классе не было. В результате происшествия никто не пострадал.

После ЧП доступ к части помещений первого этажа ограничили. Четыре класса, в которых учатся 94 ребёнка, временно перевели в другие образовательные учреждения.

Лантратова призвала помочь детям и наказать виновных в обрушении балкона в школе
Лантратова призвала помочь детям и наказать виновных в обрушении балкона в школе

Прокуратура Копейска начала проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации школьного здания. Надзорному ведомству предстоит установить причины обрушения и дать оценку состоянию помещений.

После обследования в школе планируют провести необходимые ремонтные работы.

Ранее Life.ru рассказывал об обрушении потолка в школе №14 города Балей в Забайкалье. Там инцидент произошёл спустя два года после капитального ремонта, однако благодаря действиям учителя дети также не пострадали.

В детсаду Обнинска на детей рухнула кирпичная стена, трое малышей пострадали
В детсаду Обнинска на детей рухнула кирпичная стена, трое малышей пострадали

Больше новостей о школах, учениках и системе образования — в разделе «Образование» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar