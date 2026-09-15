Детей спасла перемена: В российской школе обрушился потолок

В школе №9 Копейска Челябинской области обрушилась часть потолка. Инцидент произошёл 10 сентября в одном из кабинетов на первом этаже, сообщили в местной прокуратуре.

С потолка осыпался слой штукатурки. В этот момент шла перемена, поэтому учеников в классе не было. В результате происшествия никто не пострадал.

После ЧП доступ к части помещений первого этажа ограничили. Четыре класса, в которых учатся 94 ребёнка, временно перевели в другие образовательные учреждения.

Прокуратура Копейска начала проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации школьного здания. Надзорному ведомству предстоит установить причины обрушения и дать оценку состоянию помещений.

После обследования в школе планируют провести необходимые ремонтные работы.

Ранее Life.ru рассказывал об обрушении потолка в школе №14 города Балей в Забайкалье. Там инцидент произошёл спустя два года после капитального ремонта, однако благодаря действиям учителя дети также не пострадали.