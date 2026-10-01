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Опубликовано 1 октября, 13:03

В Москве строительная люлька рухнула на 66-летнюю женщину

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Строительная люлька сорвалась с многоэтажного дома на западе Москвы и травмировала 66-летнюю женщину. Инцидент произошёл днём 30 сентября на улице Шолохова, сообщает сайт MK.ru.

Москвичка возвращалась домой с работы и проходила рядом со зданием, где на крыше ведутся ремонтные работы. В этот момент конструкция упала вниз, а её части отлетели в прохожую.

В самой люльке людей в тот момент не было. По какой причине она сорвалась, пока неизвестно.

Пострадавшая получила травму головы. Женщину госпитализировали. Родственники москвички намерены пожаловаться на компанию, которая отвечает за ремонтные работы в доме. Пострадавшая живёт в соседнем здании и работает няней в детском саду.

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Юрий Лысенко
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