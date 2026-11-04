Представитель Демократической партии Джеймс Таларико вышел вперёд на выборах в Сенат США от штата Техас, где его партия не побеждала уже 38 лет. Политик опережает генерального прокурора штата, республиканца Кена Пакстона, сообщает The Texas Tribune.

Таларико, занимающий место в Палате представителей Техаса, борется за мандат действующего сенатора-республиканца Джона Корнина. Последний уступил Пакстону на внутрипартийных выборах и не смог выдвинуться на новый срок. Противостояние демократов и республиканцев в штате стало одной из самых напряжённых сенатских гонок нынешней избирательной кампании.

В случае победы Таларико станет первым демократом, избранным в Сенат США от Техаса с 1988 года. Тогда на очередной срок переизбрался Ллойд Бентсен, который впоследствии занял пост министра финансов США. С 1993 года оба сенаторских кресла от штата занимают представители Республиканской партии.

Ранее Life.ru сообщал о победе демократа Роя Купера на выборах в Сенат США от Северной Каролины. Он опередил кандидата от республиканцев Майкла Уотли, которого поддерживал Дональд Трамп и который ранее возглавлял Национальный комитет Республиканской партии. Этот результат помог демократам сократить разрыв с республиканцами в верхней палате Конгресса.