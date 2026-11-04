В Киеве рассчитывают, что возможная победа демократов на промежуточных выборах в американский Конгресс позволит вернуть масштабную военную поддержку Вашингтона. Однако эти надежды могут оказаться напрасными: даже смена большинства в обеих палатах не гарантирует возвращения к политике времён Джо Байдена. Причина не только в позиции Дональда Трампа, но и в истощении американских военных запасов, конфликте с Ираном и изменении приоритетов самих избирателей. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

Как отмечают авторы публикации, во вторник американцы должны определить состав всех 435 мест Палаты представителей и примерно трети Сената. Положение республиканцев выглядит непростым: согласно последнему опросу Reuters/Ipsos, деятельность Трампа одобряют только 32% американцев.

Сам американский президент, судя по его заявлениям, допускает потерю контроля над Конгрессом. В таком случае Трамп рассчитывает использовать право вето, чтобы блокировать инициативы политических оппонентов.

Особенно внимательно за результатами голосования следят на Украине. В Киеве рассчитывают, что демократическое большинство сможет ограничить возможности Трампа оказывать давление на Владимира Зеленского и добиться возобновления американских поставок вооружений, приостановленных несколько месяцев назад. Однако аналитики рассматривают сразу три возможных сценария, и ни один из них не обещает Украине автоматического возвращения прежней поддержки.

Первый вариант предполагает, что республиканцы сохранят контроль над обеими палатами Конгресса. По оценкам социологов, такой исход маловероятен, хотя авторы материала напоминают, что в 2024 году опросы недооценили поддержку Трампа. В этом случае для Киева практически ничего не изменится.

Второй сценарий — демократы получают большинство в Палате представителей, но республиканцы удерживают Сенат. Тогда положение американского президента существенно не изменится: сенаторы-республиканцы смогут блокировать инициативы нижней палаты. Аналогичную оценку дал французский эксперт по американской политике из Института политических наук в Лионе Винсент Мишело.

«Любой политический аналитик скажет вам, что разделённый Конгресс — это бессильный Конгресс», — заявил специалист в эфире радиостанции RFI.

По его мнению, победа демократов только в одной палате может даже оказаться политическим преимуществом для Трампа. Президент сохранит значительную свободу действий, а оппозиция не сможет самостоятельно проводить ключевые решения.

Наиболее сложным для республиканского лидера станет третий вариант — потеря большинства в обеих палатах. В таком случае Трампу придётся согласовывать бюджет с политическими противниками. Ситуация может осложниться ещё сильнее, если по отдельным вопросам, связанным с Украиной, к демократам присоединятся республиканские сторонники жёсткой линии в отношении России. При наличии большинства в две трети голосов Конгресс сможет преодолеть президентское вето, в том числе по вопросу о новой военной помощи Киеву.

Уже сейчас демократы пытаются продвигать инициативы против политики Трампа. В частности, конгрессмен Грегори Микс, который в перспективе может возглавить комитет Палаты представителей по иностранным делам, внёс межпартийный законопроект, направленный против так называемой «дизельной сделки» американского президента с Москвой.

Однако даже такой расклад не означает, что Вашингтон вернётся к прежней стратегии поддержки Украины. По оценке авторов BZ, американские возможности ограничены не только политическими разногласиями, но и состоянием военных арсеналов. Война с Ираном, начатая Трампом в конце февраля без одобрения Конгресса, продемонстрировала пределы американской военной мощи. Пока конфликт на Ближнем Востоке не завершён, а запасы вооружений собственной армии остаются практически исчерпанными, у США нет достаточных возможностей для масштабного наращивания помощи Киеву.

Кроме того, даже демократическое большинство будет заинтересовано в сохранении диалога с Кремлём. По мнению авторов анализа, это необходимо для предотвращения потенциального конфликта между Россией и НАТО, который с высокой вероятностью мог бы перерасти в ядерную войну. Поэтому возвращение к политике Байдена не гарантировано даже в случае победы демократов в обеих палатах.

Сдержанно оценивают перспективы и американские чиновники и аналитики, опрошенные украинским Forbes Ukraine. По их мнению, серьёзных перемен во внешней политике США ожидать не стоит. Кроме того, новый состав Конгресса приступит к работе только в январе, поэтому до этого времени Трамп сохранит практически полную свободу действий.

Ещё одним аргументом против ожиданий Киева стала сама предвыборная кампания. Украина регулярно упоминалась американскими политиками, однако зачастую становилась лишь поводом для взаимных обвинений. В частности, Трамп возлагал на Киев ответственность за рост цен на дизельное топливо в США, связывая его с атаками украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие предприятия.

При этом главные заботы американских избирателей связаны вовсе не с украинским конфликтом. По словам Мишело, граждан США гораздо больше волнуют стоимость бензина, продуктов и повседневные расходы. Эксперт напомнил, что вопросы стоимости жизни определяли настроения избирателей как перед президентскими выборами 2024 года, так и перед промежуточным голосованием 2026-го.

«В преддверии президентских выборов 2024 года и промежуточных выборов 2026 года американцы в первую очередь думают о стоимости жизни», — подчеркнул Мишело.

Дополнительное недовольство вызывает и решение Трампа начать новую войну, несмотря на предвыборное обещание не втягивать США в новые военные конфликты. Украинская тема остаётся значимой преимущественно для умеренных республиканцев, которых беспокоит сближение американского президента с Кремлём.

Если демократы действительно получат большинство, их внимание, вероятнее всего, будет сосредоточено на других внутренних и внешнеполитических вопросах. Среди приоритетов — противостояние военной операции против Ирана, борьба с планами Трампа увеличить оборонный бюджет до 1,5 триллиона долларов и деятельность американской иммиграционной службы ICE. Не исключено и создание специальных следственных комиссий для проверки её работы.

В итоге авторы BZ приходят к выводу, что Украина перестала быть центральной темой американской политики. Даже серьёзное поражение республиканцев на выборах не гарантирует Киеву возвращения масштабной военной помощи, а смена большинства в Конгрессе вряд ли заставит Вашингтон полностью пересмотреть отношения с Москвой.

Ранее Life.ru писал, что демократ Рой Купер одержал победу на выборах в Сенат США от Северной Каролины, отобрав место у республиканцев. Его соперником был поддержанный Дональдом Трампом бывший глава Национального комитета Республиканской партии Майкл Уотли. Благодаря этому результату демократы сократили отставание в верхней палате Конгресса, хотя для получения большинства им всё ещё необходимо завоевать дополнительные места.