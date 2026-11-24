Джиган остался в прошлом? Оксана Самойлова заговорила о новых отношениях и детях
Оксана Самойлова призналась, что хочет ещё детей после развода с Джиганом
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Оксана Самойлова не собирается ставить точку в вопросе материнства после развода с Джиганом. О своих планах блогер рассказала на премии Voice Man Awards.
«Если я влюблюсь безумно, это будет какая-то взаимная, классная, серьёзная любовь, то я бы хотела ещё парочку детей, сто процентов», — заявила Самойлова.
Неудачный брак, по словам Оксаны, не заставил её разочароваться в противоположном поле. В повседневной жизни её окружают мужчины, которые ведут себя достойно и адекватно, хотя о романтической связи с кем-либо из них речи не идёт. Своего бывшего супруга она при этом назвала человеком, каких можно встретить лишь одного на миллиард.
Напомним, бывшие супруги также продолжают выяснять отношения в суде из-за денег. В начале ноября рэпер попытался оспорить задолженность по алиментам в размере более 1,7 миллиона рублей. Адвокат артиста Сергей Жорин утверждает, что до развода его доверитель самостоятельно обеспечивал четверых детей.