Оксана Самойлова не собирается ставить точку в вопросе материнства после развода с Джиганом. О своих планах блогер рассказала на премии Voice Man Awards.

«Если я влюблюсь безумно, это будет какая-то взаимная, классная, серьёзная любовь, то я бы хотела ещё парочку детей, сто процентов», — заявила Самойлова.

Неудачный брак, по словам Оксаны, не заставил её разочароваться в противоположном поле. В повседневной жизни её окружают мужчины, которые ведут себя достойно и адекватно, хотя о романтической связи с кем-либо из них речи не идёт. Своего бывшего супруга она при этом назвала человеком, каких можно встретить лишь одного на миллиард.