Дело о стрельбе и захвате заложников в подмосковном особняке рэпера Джигана отправили на дополнительную проверку из-за противоречий в показаниях свидетелей. Правоохранители также изучают версию о том, что громкий инцидент мог оказаться постановкой в рамках пиар-кампании артиста.

Как сообщает телеграм-канал Mash, сотрудники семьи начали менять первоначальные показания. Теперь они утверждают, что слышали подозрительные звуки, однако лично не видели, чтобы музыкант открывал огонь или удерживал кого-либо против воли.

Новые вопросы у полиции возникли и к показаниям Оксаны Самойловой. Блогер публично подтверждала происшествие и показывала сообщения детей, которые во время предполагаемой стрельбы просили её о помощи. Однако, по данным Mash, в разговоре с правоохранителями она заявила, что находилась за границей и ничего не видела. При этом модель не разрешила опросить детей, присутствовавших в доме.

Выяснились и дополнительные обстоятельства приезда полиции в коттеджный посёлок «Шато Соверен». Как утверждает источник, прибывшим сотрудникам правоохранительных органов вышедшие из особняка люди объяснили происходящее съёмками музыкального клипа.

Предполагаемый инцидент произошёл в ночь с 3 на 4 июля, однако широкую огласку получил только в сентябре. По первоначальной версии, Джиган открыл стрельбу по сотрудникам и около десяти часов не выпускал их из дома. Сам артист отверг обвинения, назвав распространяемые сообщения провокацией, а появившиеся видеозаписи объяснил работой над клипом. Ранее стало известно, что Самойлова отказалась подавать заявление на бывшего мужа, поскольку боялась его. При этом предполагаемый пострадавший охранник не явился на опрос, хотя у правоохранителей имелась аудиозапись его рассказа о случившемся. На фоне скандала Самойлова обратилась в суд с требованием ограничить Джигана в родительских правах.