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Регион
Опубликовано 26 октября, 11:06

Самойлова отказалась писать заявление на Джигана из-за страха

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Оксана Самойлова отказалась подавать заявление на бывшего мужа Джигана, поскольку боится его. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, узнавший подробности доследственной проверки сообщений о стрельбе в доме рэпера.

По данным канала, артиста проверяют на признаки хулиганства и незаконного лишения свободы. Охранник, который, как утверждается, получил ранения, на опрос не явился. Однако в распоряжении проверяющих есть аудиозапись его рассказа о предполагаемом нападении.

Адвокат Самойловой Марина Дубровская отказалась от комментариев.

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Напомним, в ночь с 3 на 4 июля в коттеджном посёлке «Шато Соверен» нетрезвый Джиган взял карабин «Сайга-9» и начал угрожать персоналу. Он почти десять часов не выпускал работников из дома, а один охранник получил ранения в руку и ногу. Дети в это время находились внутри и писали матери о происходящем. Сам Джиган ранее отвергал сообщения о стрельбе, называя их провокацией, а опубликованные кадры объяснял съёмками музыкального ролика. Его адвокат Сергей Жорин также отрицал сведения об угрозах и стрельбе.

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Ранее Life.ru сообщал, что на 26 октября назначена беседа сторон по иску Самойловой об ограничении родительских прав Джигана. Блогерша также добивается определения места жительства несовершеннолетних детей с ней.

Больше новостей о знаменитостях — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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