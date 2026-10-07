У Niletto сорвался концерт после громкого «респекта» Джигану

Концерт Niletto, который должен был пройти 10 октября в Брянске, отменили. Это произошло на фоне скандала вокруг публичной поддержки Джигана: по данным Mash, после высказываний певца поклонники начали массово сдавать билеты.

Как утверждает телеграм-канал, изначально на выступление продали около тысячи билетов стоимостью 3,5 тысячи рублей каждый. Однако к 6 октября у зрителей якобы осталось лишь около сотни проходок. Mash связал возвраты с недавним постом Данила Прыткова, настоящее имя Niletto, в защиту Джигана.

Ранее Niletto публично вступился за рэпера, назвав его «медийным спортивным семьянином». Артист утверждал, что за два года общения ни разу не видел, чтобы Джиган употреблял алкоголь или запрещённые вещества.

При этом команда Niletto отвергает версию об «отмене» артиста. PR-менеджер певца Денис Саттаров рассказал «Подъёму», что концерт сорвался из-за проблем с организаторами и никак не связан с заявлением о Джигане.

«Это не после слов о Джигане, это было мероприятие просто отменено. И помимо Niletto на афише ещё три исполнителя были — это никого не смутило, да? Причём тут Niletto — вообще непонятно», — заявил Саттаров.

По словам представителя артиста, мероприятие уже переносили с другой даты, однако организаторам так и не удалось его продать. Он подчеркнул, что остальные концерты Niletto остаются в силе, а выступления, которые команда проводит самостоятельно с партнёрами, проходят без подобных проблем.

Тем временем скандал вокруг Джигана продолжает обрастать новыми эпизодами. В конце сентября Росгвардия начала проверку его разрешений на оружие, а в октябре суд зарегистрировал иск Оксаны Самойловой об ограничении рэпера в родительских правах. Сам музыкант сообщения о стрельбе в своём доме отвергал.