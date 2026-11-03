Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) намерен через суд доказать отсутствие задолженности по алиментам перед бывшей супругой Оксаной Самойловой. Московский суд официально зарегистрировал его иск 2 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

В материалах суда заявление значится как спор об изменении размера или формы взыскания алиментов. Дата первого заседания пока не назначена.

Ранее судебные приставы начали взыскивать с музыканта задолженность в размере 1,737 миллиона рублей. Исполнительное производство возбудили 7 октября на основании соглашения об уплате алиментов, которое бывшие супруги заключили ещё в 2020 году.

Адвокат Джигана Сергей Жорин настаивает, что требования Самойловой необоснованны. По его словам, до развода супруги жили вместе, а артист самостоятельно оплачивал расходы на содержание четверых детей. Защита считает неправомерным взыскание алиментов за период совместного проживания.

При этом представитель рэпера подчеркнул, что его доверитель не отказывается от обязательств после официального расторжения брака 1 апреля 2026 года. В суде Джиган намерен добиться признания задолженности за предшествующие годы отсутствующей.

Ранее Life.ru сообщал о завершении имущественного спора Джигана и Самойловой. По условиям соглашения после развода музыканту достались загородный особняк и одна квартира, а блогерше — две квартиры в Москве. При этом вопрос об алиментах остался нерешённым. Адвокат рэпера Сергей Жорин утверждал, что Джиган содержал семью во время брака, поэтому намерен оспорить задолженность, начисленную за период совместного проживания.