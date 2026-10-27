Джиган выплатил Самойловой половину стоимости загородного дома

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) выплатил бывшей жене Оксане Самойловой половину стоимости загородного дома, который достался ему после развода. Об этом РЕН-ТВ сообщил адвокат музыканта Сергей Жорин. При этом финансовые разбирательства между экс-супругами продолжаются: теперь они не могут договориться по алиментам.

«Она не отдавала дом. Он был поделён пополам. Денис выплатил Самойловой половину стоимости дома», — пояснил Жорин.

По словам защитника, при разделе имущества стороны рассматривали два варианта: Джиган мог оставить особняк себе и компенсировать Оксане её долю, либо дом переходил Самойловой, но уже она должна была выплатить бывшему мужу половину стоимости недвижимости. Блогерша выбрала первый вариант.

Однако после урегулирования имущественного спора возник вопрос об алиментах. Как выяснил РЕН-ТВ, сумма задолженности музыканта составляет около 1,7 миллиона рублей. Алиментное соглашение бывшие супруги подписали ещё в 2020 году — одновременно с брачным договором.

Жорин утверждает, что все последующие годы Джиган продолжал содержать семью и оплачивать расходы на четверых детей, поскольку супруги жили вместе. Тем не менее, по словам адвоката, Самойлова пытается взыскать алименты в том числе за период совместного проживания.

Сейчас судебный пристав запросил в налоговой службе сведения о доходах рэпера за всё время действия соглашения. После получения документов размер задолженности могут пересчитать. Сам Джиган намерен обратиться в суд, чтобы добиться пересмотра алиментных обязательств.

Напомним, 1 апреля 2026 года Джиган и Оксана Самойлова заключили мировое соглашение о разделе имущества и официально развелись. По условиям договорённости рэперу достались загородный особняк и одна квартира, а блогерше — две квартиры в Москве. Ферма Самойловой в соглашение не вошла.

Ранее Life.ru также писал о возбуждении исполнительного производства в отношении Джигана из-за задолженности по алиментам. Основанием стало соглашение 2020 года, заключённое задолго до развода.