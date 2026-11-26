Рэпер Джиган (Денис Устименко) погасил задолженность по алиментам перед бывшей супругой Оксаной Самойловой. Музыкант выплатил 1 737 737 рублей, однако арест с его элитного особняка в Подмосковье до сих пор не сняли. Об этом сообщает SHOT.

Долг образовался по соглашению об уплате алиментов, которое Джиган и Самойлова заключили ещё в 2020 году. Из-за задолженности судебные приставы арестовали недвижимость рэпера в коттеджном посёлке «Шато Соверен».

По данным Telegram-канала, несмотря на погашение долга, ограничения на распоряжение особняком продолжают действовать.

Ранее Life.ru сообщал, что Джиган и Оксана Самойлова официально развелись 1 апреля 2026 года после 13 лет брака. В рамках мирового соглашения рэперу достались загородный особняк и одна квартира, Самойловой — две квартиры в Москве, а ферма осталась в собственности блогерши; позднее Джиган выплатил бывшей жене половину стоимости дома.

После развода бывшие супруги продолжили выяснять отношения в суде из-за алиментов и воспитания четверых детей. Ранее Life.ru сообщал, что Джиган попытался оспорить задолженность по алиментам в размере 1,7 миллиона рублей, утверждая через адвоката, что во время совместной жизни самостоятельно содержал семью; кроме того, Самойлова добивается временного ограничения родительских прав бывшего мужа и определения места жительства детей с ней.