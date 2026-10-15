Джиган заморозил концертную деятельность и продлил пребывание в клинике Израиля

Сценическая деятельность Джигана поставлена на паузу как минимум на ближайшие два года. Артист полностью свернул гастрольный график и категорически отвергает любые предложения о работе на праздничных банкетах и заказных шоу, узнал Mash.

Музыкант до сих пор не покинул пределы специализированного израильского диспансера, хотя медики планировали завершить курс его реабилитации ещё в первых числах октября. Затягивание медицинских процедур напрямую связывают с нежеланием исполнителя сталкиваться с последствиями недавних выходок на родине, где его могут привлечь к ответу контролирующие органы.

Если прежде представители артиста объясняли срывы графиков состоянием его здоровья, то теперь ключевым барьером стал токсичный шлейф вокруг его имени. Промоутеры и букинговые компании в России единогласно включили звезду в стоп-листы, опасаясь репутационных потерь перед клиентами. Возможность петь на частных вечеринках за рубежом у Дениса сохраняется, но он игнорирует даже редкие запросы от русскоязычной публики в Израиле.

Крутое пике в биографии рэпера началось после инцидента с применением огнестрельного оружия на территории подмосковного коттеджного комплекса «Шато Соверен», после чего близкие спешно изолировали его за границей. На данный момент на этот элитный особняк наложен арест сотрудниками ФССП из-за неуплаты алиментов в пользу блогера Оксаны Самойловой на сумму около 1,7 миллиона рублей. Параллельно бывшая супруга через судебные инстанции добивается ограничения Устименко-Вейнштеина в правах на воспитание общих детей.