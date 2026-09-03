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Опубликовано 3 сентября, 01:47

Джигурда подал иск на 500 тысяч рублей за продажу фигур с его изображением

Обложка © ТАСС / Петров Сергей

Обложка © ТАСС / Петров Сергей

Актёр Никита Джигурда подал иск о взыскании 500 тысяч рублей за продажу на маркетплейсе ростовых картонных фигур с его изображением. Об этом сообщил РИА «Новости» его представитель Сергей Воронов.

По словам представителя артиста, с каждого из двух ответчиков требуют по 250 тысяч рублей. Поводом стала продажа картонных или пластиковых фигур с изображением Джигурды без его разрешения.

«Мы подали иск в московский суд к маркетплейсу и производителю о взыскании с каждого ответчика по 250 тысяч рублей», — рассказал Воронов.

Это не первый подобный спор с участием артиста. Ранее Джигурда уже судился с предпринимателями, которые продавали на маркетплейсе картонные маски и тканевые балаклавы с его изображением. Тогда суд взыскал в пользу актёра по 100 тысяч рублей с двух продавцов.

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Ранее Life.ru писал, что Никита Джигурда прекратил близко общаться с балериной Анастасией Волочковой после ультиматума жены Марины Анисиной. Всё началось со скандального видео в 2024 году, на котором Джигурда без стеснений хватал танцовщицу за интимные места во время домашней вечеринки, что не понравилось супруге кинозвезды.

Больше новостей о личной жизни и конфликтах звёзд — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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