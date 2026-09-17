Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал России «отпустить» Украину. Такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Not Just Politics.

«Им стоит отпустить Украину. Это как старый совет насчёт отношений: если любишь человека — отпусти его. Если он вернётся — значит, он твой. А если нет — значит, никогда твоим и не был», — сказал Джонсон.

Ранее Life.ru рассказывал, что Борис Джонсон оказался неподалёку от места атаки беспилотника у польско-украинской границы. Вместе с бывшим британским премьером в специальном поезде ехали европейские чиновники. Из-за инцидента состав пришлось остановить. После этого Джонсон вновь призвал западных союзников Киева усилить его поддержку и поставить дополнительные средства противовоздушной обороны.