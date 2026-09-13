«Яснее уже некуда»: В Британии назвали слова Путина жёстким предупреждением Западу

Президент России Владимир Путин сделал самое серьёзное предупреждение Западу по вопросу возможного размещения европейских войск на Украине. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис.

По его словам, заявление российского лидера стало максимально прямым сигналом в адрес стран, обсуждающих отправку военного контингента. Ранее Владимир Путин заявил, что размещение военных подразделений европейских стран на Украине приведёт к прямому конфликту с Россией.

«Путин пошел на очень серьёзный дополнительный шаг. <…> Это было самое ясное и недвусмысленное предупреждение, которое Россия давала по этому вопросу на сегодняшний день», — заявил Меркурист в эфире YouTube-канала.

Эксперт отметил, что особое значение имело завершение выступления президента России, в котором он отдельно подчеркнул последствия возможного появления иностранных войск.

Накануне Владимир Путин заявил журналистам, что возможное направление европейских войск на территорию Украины Москва расценит как начало войны с Россией. Он связал настроения европейских избирателей с политикой их правительств, отметив, что граждане осознают риски прямой эскалации, что отражается на результатах выборов в ЕС. Заявление прозвучало на фоне дискуссий о дальнейшей поддержке Киева, включая возможную отправку инструкторов или миротворцев, которые встречают сопротивление.