Джонсон заявил, что США находятся на пороге переговоров с Россией и Украиной

Вашингтон вплотную приблизился к организации трёхсторонних переговоров по Украине. Об этом спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону рассказал госсекретарь Марко Рубио. По словам конгрессмена, американская администрация активно готовит новую дипломатическую встречу.

Джонсон сообщил, что обсуждал перспективы урегулирования с Рубио в минувшие выходные. Кроме того, в субботу он разговаривал с президентом Дональдом Трампом.

«Марко, госсекретарь, говорит, что они собираются провести трехсторонние переговоры. Они находятся буквально на пороге этого», — заявил спикер в интервью Fox News.

Ранее готовность вернуться к трёхстороннему формату подтвердил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в обсуждении окончательного мирного соглашения, а не временной остановки боевых действий.

Ранее Москва подтвердила готовность возобновить переговоры с США и Украиной в первой половине ноября. Как сообщал Life.ru 21 октября, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встречу планируют провести в Абу-Даби на экспертном уровне. Состав российской делегации определит Владимир Путин.