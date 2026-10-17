Дзюдоистка Сабина Гилязова в четвёртый раз стала чемпионкой России

Российская дзюдоистка Сабина Гилязова в четвёртый раз завоевала золото национального чемпионата. На турнире в Минеральных Водах 32-летняя спортсменка одержала победу в весовой категории до 48 килограммов, обыграв в финале Анну Моисееву.

Для Гилязовой этот титул стал уже четвёртым в карьере. Ранее она побеждала на чемпионатах России в 2022, 2024 и 2025 годах. Теперь дзюдоистка добавила к своей коллекции ещё одну золотую медаль.

Успех на национальном первенстве продолжил удачную серию выступлений спортсменки. В начале октября Гилязова завоевала первую в карьере бронзу чемпионата мира в Баку, а весной стала серебряным призёром европейского первенства.

Кроме того, в её активе две бронзовые медали чемпионатов Европы — 2021 и 2023 годов. В сентябре 2026-го россиянка также выиграла турнир Большого шлема в Будапеште.

На чемпионате России в Минеральных Водах определились победители всех индивидуальных весовых категорий. Среди женщин золотые медали, помимо Гилязовой, завоевали Глафира Борисова, Дарья Кузьмина, Ксения Галицкая, Камила Бадурова, Александра Бабинцева и Анастасия Холодилина. У мужчин чемпионами страны стали Дамир Меремов, Исмаил Мисиров, Магомед Маштаев, Курбан Кудиев, Давид Карапетян, Роман Резников и Серикбай Жанабеков.

Ранее Life.ru рассказывал, как Сабина Гилязова завоевала первую медаль чемпионата мира по дзюдо. После бронзовой награды в Баку спортсменка призналась, что довольна своим прогрессом, но останавливаться на достигнутом не собирается. Следующей целью россиянка назвала выход в финал мирового первенства.