Путин поздравил дзюдоиста Тасоева с победой на чемпионате мира в Баку

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму дзюдоисту Иналу Тасоеву, завоевавшему золотую медаль чемпионата мира в Баку. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время конференц-колла с журналистами.

Представитель Кремля также поздравил трёх российских дзюдоисток, ставших бронзовыми призёрами мирового первенства в столице Азербайджана.

Тасоев выиграл золото в весовой категории свыше 100 килограммов. В финальной схватке 28-летний россиянин досрочно победил представителя Азербайджана Ушанги Кокаури. Для спортсмена этот титул стал уже третьим в карьере — ранее он побеждал на чемпионатах мира в 2023 и 2025 годах.

Бронзовые награды в женских соревнованиях завоевали Сабина Гилязова в категории до 48 килограммов, Мадина Таймазова — до 70 килограммов и Мария Иванова — свыше 78 килограммов. Три медали стали лучшим результатом российских дзюдоисток на одном чемпионате мира.

Первенство проходило в Баку с 4 по 11 октября. Российские спортсмены выступали под национальным флагом и с гимном страны.

Ранее Life.ru сообщал о триумфе Инала Тасоева на чемпионате мира по дзюдо в Баку. Его победа принесла российской сборной первую золотую медаль турнира.