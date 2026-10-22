ЕАЭС повысит ввозные пошлины на отдельные товары лёгкой промышленности и технику

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение временно увеличить ввозные пошлины на отдельные категории товаров. Изменения затронут продукцию лёгкой промышленности, некоторые виды электроники и запорной арматуры. Новые ставки будут действовать до конца сентября 2027 года, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Поводом для пересмотра тарифов стал рост объёмов импорта отдельных товаров одновременно с существенным снижением цен на них. Соответствующую тенденцию выявили в ходе мониторинга, который проводила рабочая группа высокого уровня под руководством министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнёва.

По итогам анализа комиссия решила повысить пошлины до предельного уровня, предусмотренного обязательствами во Всемирной торговой организации. При этом мера распространяется не на весь импорт, а только на определённые товарные позиции.

«Мера направлена на защиту действующих производств в странах Евразийского экономического союза, сохранение рабочих мест, а также развитие промышленной кооперации и импортозамещения», — пояснил Слепнёв.

Решение начнёт действовать через десять календарных дней после официального опубликования. Повышенные ставки сохранятся до 30 сентября 2027 года включительно.