В Демократической Республике Конго уже полгода не могут остановить масштабную эпидемию лихорадки Эбола. Число погибших достигло 5471 человека, а количество подтверждённых случаев заражения выросло до 11 197. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на данные властей и медицинских организаций. Последнюю статистику также приводит Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Эпидемия охватила восемь из 26 провинций страны. Только за последние отчётные сутки медики зарегистрировали 83 новых случая заражения и 38 смертей. Наиболее тяжёлая обстановка сохраняется в провинциях Итури и Северное Киву, где инфекция продолжает распространяться среди местного населения.

Особую тревогу вызывает высокая смертность среди детей. По данным ЮНИСЕФ, на 4 ноября несовершеннолетние составляли 35% всех жертв эпидемии. Среди заразившихся детей младше пяти лет умерли почти 72%. Специалисты связывают столь тяжёлые последствия в том числе с недоеданием и отсутствием своевременной медицинской помощи.

Сдержать распространение вируса мешают нехватка оборудования, перебои с поставками лекарств и задержки зарплат медицинским работникам. Некоторые сотрудники больниц объявляли забастовки, из-за чего пациенты оставались без необходимой помощи. По информации Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, около 80% новых случаев выявляют вне системы эпидемиологического наблюдения.

Ситуацию осложняет вооружённый конфликт на востоке Конго. Медицинские учреждения подвергаются нападениям, а врачам становится всё труднее добираться до заражённых районов. Представители организации «Врачи без границ» считают, что принимаемых мер недостаточно для остановки эпидемии.

Всемирная организация здравоохранения при этом отмечает замедление распространения инфекции в отдельных районах. Однако новые очаги продолжают появляться. Нынешняя вспышка, вызванная разновидностью вируса Бундибуджио, уже стала самой смертоносной в истории Конго. Специалисты испытывают экспериментальные вакцины, но одобренного препарата для профилактики именно этой разновидности пока нет.

Эпидемия затронула и соседние государства. Life.ru рассказывал о распространении Эболы в Кении, где среди заражённых оказались медицинские работники и родственники первого заболевшего. Инфекция также была зарегистрирована в Уганде и Нигерии.