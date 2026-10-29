Россия и Африка проведут совместные учения по борьбе с эпидемиями

Россия и африканские государства договорились проводить совместные учения по реагированию на вспышки опасных инфекций. Москва также увеличит поставки лекарственных препаратов и продолжит передавать партнёрам мобильные лаборатории. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам третьего саммита Россия — Африка.

«Хочу подчеркнуть, что мы также взяли в работу всё, что было сказано африканскими друзьями о важности сотрудничества с Россией в таких областях, как здравоохранение и борьба с эпидемиями», — рассказал глава государства.

По словам российского лидера, взаимодействие будет включать не только медицинскую помощь, но и практическую подготовку специалистов к чрезвычайным ситуациям. Особое внимание уделят своевременному выявлению инфекций и предотвращению их распространения.

«Будем наращивать поставки эффективных лекарственных препаратов, передавать мобильные лаборатории, проводить совместные учения по реагированию на вспышки инфекций», — подчеркнул Путин.

Россия также намерена помогать африканским странам создавать диагностические центры, развивать производство лекарств и вакцин, внедрять современные медицинские технологии. В числе направлений сотрудничества — противодействие холере и лихорадке Эбола.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о передаче российских тест-систем на вирус Эбола всем странам, граничащим с Демократической Республикой Конго. По её словам, диагностические наборы направили в необходимом количестве, чтобы соседние государства могли своевременно выявлять возбудителя опасной инфекции на фоне вспышки заболевания в ДРК.