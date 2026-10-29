Жизнь победила Эболу: Врачи в Конго устроили танцы в честь выздоровевшей пациентки

В Демократической Республике Конго медики устроили настоящую танцевальную вечеринку в честь выписки последней пациентки с лихорадкой Эбола из лечебного центра в городе Монгбвалу. Кадры необычного праздника опубликовали сотрудники международной организации «Врачи без границ» (MSF).

Конголесские врачи танцуют после выписки последней пациентки с лихорадкой Эбола. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / doctorswithoutborders

На видео выздоровевшая женщина с улыбкой и танцуя покидает инфекционное отделение, а врачи провожают её песнями, барабанным боем и звоном колокольчиков. Медики в жёлтых защитных костюмах, масках и перчатках поднимают руки и пританцовывают, радуясь выздоровлению пациентки.

К празднику присоединились и сотрудники в зелёной медицинской форме, находившиеся по другую сторону ограждения, разделяющего зоны лечебного центра. Вместе они устроили шумные проводы женщины, которая смогла победить опасную инфекцию.

Трогательные кадры были сняты на прошлой неделе, но получили широкую огласку 29 октября. Именно в Монгбвалу, расположенном в провинции Итури на востоке страны, началась нынешняя вспышка Эболы.

По данным Национального института общественного здравоохранения ДР Конго на 27 октября, в стране зарегистрировали 10 193 подтверждённых случая заражения и 4 960 смертей. Выздоровели 2 749 человек. Нынешняя вспышка была официально объявлена 15 мая 2026 года. Её вызвал вирус Эбола вида Бундибугио. К настоящему времени инфекция затронула 66 медицинских округов в восьми провинциях страны.

Представители «Врачей без границ» подчёркивают, что борьба с заболеванием продолжается, несмотря на радостные кадры из Монгбвалу. Медики по-прежнему отслеживают новые случаи заражения и оказывают помощь заболевшим.