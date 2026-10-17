В Кении число заражённых лихорадкой Эбола выросло до семи человек

В Кении число подтверждённых случаев заражения смертельно опасной лихорадкой Эбола выросло до семи, один человек скончался. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения африканской страны.

За последние сутки медики выявили четырёх новых заболевших. Среди них трое сотрудников больницы, которые оказывали помощь первому пациенту с Эболой, и родственник умершего. Все четверо уже находились на карантине, когда у них появились симптомы заболевания.

По данным Минздрава, двое пациентов, у которых инфекцию обнаружили ранее, остаются в стабильном состоянии. Власти продолжают отслеживать людей, контактировавших с первым заразившимся. Из 130 таких человек удалось установить местонахождение 128, все они помещены на карантин.

В ведомстве подчеркнули, что пока не обнаружено признаков распространения вируса за пределами известных цепочек заражения. Поэтому власти не стали вводить ограничения на поездки, торговлю и проведение массовых мероприятий.

Первый случай Эболы в Кении зарегистрировали 5 октября у местного жителя, прибывшего из Демократической Республики Конго через Уганду. Впоследствии мужчина скончался. Именно с ним связаны остальные выявленные случаи заболевания.

В ДР Конго продолжается масштабная вспышка Эболы, вызванная разновидностью вируса Бундибуджио. Для неё пока не существует одобренной вакцины. Медицинские службы соседних государств усиливают наблюдение за прибывающими из районов распространения инфекции.