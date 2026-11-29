Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 6 тысяч. С начала нынешней вспышки в стране умерли 6025 человек, сообщает Reuters со ссылкой на данные конголезского правительства.

Всего власти зарегистрировали 12 254 подтверждённых случая заражения. Летальность инфекции составляет около 49%. Возбудителем стал редкий вариант вируса — Бундибуджио. Для борьбы с ним пока нет одобренных вакцин и специфических препаратов.

Вспышка началась в мае 2026 года в ДРК. Наиболее сложная обстановка сохраняется в провинции Итури, которая стала эпицентром распространения инфекции. Заболевание затронуло восемь провинций страны. В октябре случаи заражения также выявили в Кении и Нигерии. Угандийские власти ранее объявили о завершении вспышки на своей территории.

Масштабы эпидемии продолжают расти на фоне серьёзных проблем с медицинской помощью. Ранее Life.ru сообщал, что число умерших от Эболы в ДР Конго превысило 5,4 тысячи человек. Особую тревогу вызывает высокая смертность среди детей: по данным ЮНИСЕФ, несовершеннолетние составляли 35% всех погибших на начало ноября.