Риски завоза оспы обезьян в Россию уже не ограничиваются странами Африки, поскольку вирус распространился далеко за пределами континента. Об этом рассказал ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам специалиста, инфекция закрепилась в человеческой популяции. Если прежде заражение происходило при передаче вируса от приматов человеку, то теперь заболевание распространяется и среди людей. При этом естественный очаг инфекции по-прежнему сохраняется в Африке.

Онищенко также пояснил, что установить происхождение новых случаев заболевания в Санкт-Петербурге позволит сбор эпидемиологического анамнеза. Это поможет выяснить, заразились ли пациенты за рубежом или непосредственно на территории России. Академик напомнил, что в 2026 году случаи оспы обезьян уже регистрировали в Московской области.