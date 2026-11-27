В Петербурге выявили третий за два дня случай заражения оспой обезьян
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В Санкт-Петербурге выявили ещё один случай заболевания оспой обезьян у гражданина, вернувшегося из туристической поездки. Об этом сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области в «Максе».
«Специалистами межрегионального управления незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование», — говорится в сообщении ведомства.
Санитарные врачи уже организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится на контроле, заверили в Роспотребнадзоре.
Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге госпитализировали двух человек с оспой обезьян. Наличие инфекции у обоих пациентов подтвердилось по результатам лабораторных исследований вечером 26 ноября. Кроме того, в октябре заболевание также выявили у пяти пациентов Боткинской больницы.