В Санкт-Петербурге выявили ещё один случай заболевания оспой обезьян у гражданина, вернувшегося из туристической поездки. Об этом сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области в «Максе».

«Специалистами межрегионального управления незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование», — говорится в сообщении ведомства.

Санитарные врачи уже организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится на контроле, заверили в Роспотребнадзоре.