Массовый голод Новейшего времени почти никогда не был вызван физической нехваткой еды на планете. Главными причинами становились институциональные сбои, войны, авторитаризм и разрушение логистики. Такое объяснение в беседе с RT привела доцент экономического факультета РУДН Софья Главина.

Переворот в понимании вопроса совершил индийский экономист, лауреат Нобелевской премии Амартия Сен. В книге «Бедность и голод» 1981 года он доказал, что голод — трагедия экономическая и политическая, а не природная.

Пример — Бенгалия в 1943 году. Засухи и наводнения действительно уничтожали урожай, но глобальный рынок мог бы восполнить потери, если бы не сбои логистики. Общий объём продовольствия в регионе был лишь немногим ниже, чем в благополучные годы. Однако военная паника, инфляция и спекуляции взвинтили цены на рис, и миллионы сельских батраков просто не смогли его купить.

Ещё один фактор — военные конфликты. В современной Африке, будь то голод в Эфиопии в 1980-х или кризисы в Южном Судане и Сомали уже в XXI веке, главной причиной бедствия становится гражданская война. Вооружённые группировки перекрывают гуманитарные коридоры, уничтожают рынки и угоняют скот. А финансовые кризисы лишают людей средств, даже если еда лежит на полках.

Сегодня существуют механизмы, направленные на предотвращение голода или быстрое реагирование на него. Рыночная интеграция, глобализация и развитие транспорта позволяют компенсировать неурожай в одном регионе поставками из других стран.

На случай кризиса есть стратегические резервы — зернохранилища и интервенционные фонды. В России запасы государственного интервенционного фонда составляют около 3,7 млн тонн. Кроме того, действует Всемирная продовольственная программа ООН — крупнейшая гуманитарная организация.

Применяется не только прямая продовольственная помощь, но и выдача финансовых ваучеров. Люди в зоне бедствия могут купить еду у местных фермеров, и в ряде случаев этого достаточно, чтобы справиться с голодом. Так что ключ к решению — не только урожай, но и доступ к нему.