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Регион
Опубликовано 1 октября, 17:57

«В Африке оценят»: Песков отметил вклад Эстонии в нехватку продовольствия

Песков: Эстония запретом транзита зерна «внесёт вклад» в голод в Африке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Эстония своим решением запретить транзит российского зерна рискует лишь усугубить глобальные проблемы с продовольствием. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новую санкционную меру Таллина.

«Это будет достойный «вклад», наверное, они смогут этим гордиться, и, наверное, этот «вклад», в кавычках, высоко оценят где-нибудь в Африке, где очень много людей просто не имеют возможности получить продукты питания», — заявил представитель Кремля.

Правительство Эстонии 1 октября действительно приняло решение запретить транзит зерна из России и Белоруссии. В пояснительной записке власти страны объяснили меру желанием сократить доходы российских компаний и тем самым усилить санкционное давление на Москву.

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Ещё в сентябре схожие ограничения обсуждали другие страны Балтии. Латвия и Литва рассматривали возможность запретить транзит российского зерна через свои порты. Тогда речь шла о переориентации российских поставок на Балтику после осложнений с другими экспортными маршрутами.

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Полина Никифорова
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