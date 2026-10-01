«В Африке оценят»: Песков отметил вклад Эстонии в нехватку продовольствия

Эстония своим решением запретить транзит российского зерна рискует лишь усугубить глобальные проблемы с продовольствием. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новую санкционную меру Таллина.

«Это будет достойный «вклад», наверное, они смогут этим гордиться, и, наверное, этот «вклад», в кавычках, высоко оценят где-нибудь в Африке, где очень много людей просто не имеют возможности получить продукты питания», — заявил представитель Кремля.

Правительство Эстонии 1 октября действительно приняло решение запретить транзит зерна из России и Белоруссии. В пояснительной записке власти страны объяснили меру желанием сократить доходы российских компаний и тем самым усилить санкционное давление на Москву.

Ещё в сентябре схожие ограничения обсуждали другие страны Балтии. Латвия и Литва рассматривали возможность запретить транзит российского зерна через свои порты. Тогда речь шла о переориентации российских поставок на Балтику после осложнений с другими экспортными маршрутами.