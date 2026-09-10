«Единая Россия» анонсировала строительство более 3 тысяч поликлиник и ФАПов

Более трёх тысяч поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов планируют построить по народной программе «Единой России». Об этом сообщается на сайте партии.

Количество женских консультаций предполагается увеличить втрое. Оборудование хотят обновить в 140 перинатальных центрах и более чем 500 детских поликлиниках, рассказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Одна из задач программы — сделать медицинскую помощь доступнее независимо от места жительства пациента. Семьям не придётся везти заболевших детей за сотни километров, а пожилым людям — месяцами ждать обследований, рассчитывает депутат.

Отдельный блок мер посвятят медицинским работникам. Речь идёт о развитии института общей врачебной практики, закреплении специалистов в регионах и стабильном росте зарплат. Сроки реализации отдельных инициатив в публикации не уточняются.

Ранее в Донецке восстановили поликлинику Республиканской клинической больницы имени Калинина, разрушенную при обстреле в декабре 2022 года. Там установили около 1,5 тысячи единиц медицинской техники и открыли электронную регистратуру. Учреждение может принимать свыше тысячи пациентов за смену и оказывает помощь более чем по 30 специальностям.