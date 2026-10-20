«Единая Россия» единогласно поддержала кандидатов в Правительство РФ

Фракция «Единая Россия» в Госдуме единогласно поддержала все кандидатуры на должности в российском правительстве, предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом журналистам сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

«Единогласно фракция поддержала представленные кандидатуры», — сказал он.

По словам Якушева, претенденты обладают необходимыми профессиональными знаниями и уже зарекомендовали себя как подготовленные специалисты. В партии рассчитывают, что их работа принесёт максимальную пользу правительству.

Особое внимание секретарь Генсовета уделил Олегу Кожемяко, которого предложили назначить вице-премьером — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. Якушев считает, что управленческий опыт кандидата и понимание региональных проблем помогут усилить представительство интересов субъектов РФ в кабмине.

«Поэтому мне кажется, что голос регионов и региональная повестка ещё более усиливается в правительстве Российской Федерации», — подчеркнул он.

Всего на рассмотрение Госдумы внесены пять кандидатур. Ирине Окладниковой предложено возглавить аппарат правительства в статусе вице-премьера, Андрею Никитину — курировать транспортную отрасль на должности заместителя председателя кабмина, а Дмитрию Ядрову — занять пост министра транспорта. Антон Силуанов претендует на новую совмещённую должность вице-премьера — министра финансов.

Кадровые предложения Мишустин направил депутатам 19 октября после встречи с президентом Владимиром Путиным. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент поддержал представленные кандидатуры. До подписания соответствующих указов действующие вице-премьеры продолжат исполнять свои обязанности.

Ранее Life.ru сообщал о прибытии Олега Кожемяко, Антона Силуанова и других кандидатов в кабмин на консультации в Госдуму. Первой встречу с претендентами на правительственные должности провела фракция «Новые люди».