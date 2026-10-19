Зелёный свет от первого лица: Кремль объяснил, как Никитин и Кожемяко добились новых высоких постов

В администрации президента дали разъяснения по поводу продвижения Андрея Никитина и Олега Кожемяко на руководящие посты. Поводом стали вопросы представителей СМИ о логике отбора именно этих государственных деятелей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков чётко обозначил установленную процедуру принятия кадровых решений в структуре исполнительной власти.

«Вы знаете, что эти кандидатуры предлагаются председателем правительства», — констатировал спикер.

Окончательное согласие по обоим претендентам было получено на высшем государственном уровне. По утверждению кремлёвского представителя, данные персоналии «были поддержаны президентом».

Для получения более подробных сведений Песков снова адресовал прессу к аппарату премьер-министра. Чиновник лаконично резюмировал: «И опять же, есть соответствующие разъяснения Бориса Белякова».

Одобренные кадровые перестановки вступают в завершающую стадию реализации. В ближайшее время утверждённые руководители приступят к исполнению возложенных обязанностей на новых участках работы.