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Опубликовано 21 сентября, 04:11

«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму в Якутии с 43,02% голосов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

«Единая Россия» получила большинство голосов на выборах в Госдуму по федеральному округу в Якутии. После обработки 100% протоколов партия набрала 43,02% — за неё проголосовали 143 729 человек. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) Евгений Федоров.

«На первом месте оказалась партия «Единая Россия» с показателем 43,02%, 143 729 человек. Лидерские позиции сохранила Коммунистическая партия Российской Федерации, которая получила 82 622 голоса, что составляет 24,73%», — сказал Федоров.

Третье место заняли «Новые люди». За партию проголосовали 38 040 избирателей, что соответствует 11,39%.

В Якутском одномандатном избирательном округе № 29 больше всего голосов набрал кандидат от «Единой России» Петр Шамаев. Его результат составил 37,35% — за него проголосовали 117 680 человек. Вторым стал представитель «Справедливой России» Федот Тумусов с 17,01%, или 53 611 голосами. Нюргуяна Заморщикова от «Новых людей» получила 14,75% — 46 472 голоса.

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Ранее сообщалось, что после обработки 82,19% протоколов «Единая Россия» набирала 57,76% голосов на выборах в Госдуму. За КПРФ тогда проголосовали 13,89% избирателей, за ЛДПР — 8,77%, за «Новых людей» — 7,97%. Результат «Справедливой России» составлял 4,99%. Подсчёт голосов продолжался.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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