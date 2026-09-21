Казанков от КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Марий Эл с 52,84%

Депутат Госдумы Сергей Казанков от КПРФ получил больше половины голосов на выборах в Марийской Эл. По итогам обработки 100% протоколов в Марийском одномандатном округе № 27 его поддержали 52,84% избирателей. Такие данные приводит ЦИК.