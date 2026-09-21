Казанков от КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Марий Эл с 52,84%
Обложка © VK / Сергей Казанков
Депутат Госдумы Сергей Казанков от КПРФ получил больше половины голосов на выборах в Марийской Эл. По итогам обработки 100% протоколов в Марийском одномандатном округе № 27 его поддержали 52,84% избирателей. Такие данные приводит ЦИК.
Представитель «Единой России» Наталья Козлова заняла второе место с результатом 23,59%. Андрей Гаврилов, который представляет партию «Новые люди», набрал 6,46% голосов.
Ранее появились итоги выборов в Законодательное собрание Еврейской автономной области. «Единая Россия» получила 54,23% голосов после обработки всех протоколов и сохранила первое место.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.