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Опубликовано 21 сентября, 03:48

Казанков от КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Марий Эл с 52,84%

Обложка © VK / Сергей Казанков

Обложка © VK / Сергей Казанков

Депутат Госдумы Сергей Казанков от КПРФ получил больше половины голосов на выборах в Марийской Эл. По итогам обработки 100% протоколов в Марийском одномандатном округе № 27 его поддержали 52,84% избирателей. Такие данные приводит ЦИК.

Представитель «Единой России» Наталья Козлова заняла второе место с результатом 23,59%. Андрей Гаврилов, который представляет партию «Новые люди», набрал 6,46% голосов.

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Ранее появились итоги выборов в Законодательное собрание Еврейской автономной области. «Единая Россия» получила 54,23% голосов после обработки всех протоколов и сохранила первое место.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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