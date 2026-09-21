«Единая Россия» лидирует с 41,96% голосов в Коми по ДЭГ

«Единая Россия» набирает 41,96% голосов на выборах в Госдуму в Коми по итогам дистанционного электронного голосования. В Сыктывкарском одномандатном округе № 21 лидирует кандидат от партии Станислав Кочев с результатом 38,8%, сообщили в региональном избиркоме.

По федеральному округу КПРФ получает 16,72% голосов. «Новые люди» набирают 14,99%, ЛДПР — 13,51%. «Справедливая Россия» получает 4,85%, «Партия пенсионеров» — 2,83%, «Зелёные» — 2,72%. «Коммунисты России» набирают 1,39%, «Родина» — 0,71%, «Партия прямой демократии» — 0,32%.

В одномандатном округе Кочев опережает представителя КПРФ Олега Михайлова, который набирает 19,5% голосов. Алексей Потёмкин от «Новых людей» получает 11,48%, кандидат от ЛДПР Татьяна Кривощёкова — 9,8%.

Александр Касьяненко от «Коммунистов России» набирает 6,36%. Татьяна Саладина от «Справедливой России» получает 5,77%. Ольга Чужмарева от «Партии пенсионеров» набирает 4,33%, Семён Кулешов от «Зелёных» — 3,98%.

Тем временем «Единая Россия» сохраняет первое место на выборах в Госдуму после обработки 41,04% протоколов. По данным онлайн-табло ЦИК РФ, партия получает 57,26% голосов. КПРФ занимает вторую позицию с результатом 13,84%. Далее идут ЛДПР (9,09%), «Новые люди» (7,97%) и «Справедливая Россия» (5,22%). ЦИК продолжает обработку протоколов.