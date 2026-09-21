«Единая Россия» набирает 57,87% после обработки 50,03% протоколов

«Единая Россия» лидирует на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу после подсчёта голосов с 50,03% протоколов. По данным ЦИК РФ, партия получает 57,87% голосов.

Ранее Life.ru писал, что кандидаты «Единой России» лидируют во всех 12 одномандатных округах Московской области на выборах в Госдуму девятого созыва. В округе № 118 первое место занял Сергей Юров. В округе № 119 лидирует Денис Кравченко, а в № 120 — Никита Чаплин. Сергей Колунов впереди в округе № 121, а Роман Терюшков — в № 122. Сергей Пахомов занимает первое место в округе № 127. По первым результатам, кандидаты набирают от 36% до 59% голосов.