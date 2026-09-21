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Опубликовано 20 сентября, 22:25

«Единая Россия» набирает 57,87% после обработки 50,03% протоколов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

«Единая Россия» лидирует на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу после подсчёта голосов с 50,03% протоколов. По данным ЦИК РФ, партия получает 57,87% голосов.

КПРФ получает 13,79%, ЛДПР — 8,80%, «Новые люди» — 7,86%, «Справедливая Россия» — 5,11%.

Губернатор Русских лидирует на выборах главы Ульяновской области
Губернатор Русских лидирует на выборах главы Ульяновской области

Ранее Life.ru писал, что кандидаты «Единой России» лидируют во всех 12 одномандатных округах Московской области на выборах в Госдуму девятого созыва. В округе № 118 первое место занял Сергей Юров. В округе № 119 лидирует Денис Кравченко, а в № 120 — Никита Чаплин. Сергей Колунов впереди в округе № 121, а Роман Терюшков — в № 122. Сергей Пахомов занимает первое место в округе № 127. По первым результатам, кандидаты набирают от 36% до 59% голосов.

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