Губернатор Русских лидирует на выборах главы Ульяновской области

Действующий губернатор Ульяновской области Алексей Русских набирает 77,1% голосов и лидирует на выборах главы региона. Такие данные ЦИК приводит после обработки 50,05% протоколов.

Информационный центр ЦИК приводит данные после обработки 50,05% протоколов: Русских (КПРФ) — 77,1%, Сергей Маринин (ЛДПР) — 8,51%, Марина Ким («Справедливая Россия») — 7,43%, Юлия Ясайтис («Новые люди») — 5,27%.

Русских находится во главе Ульяновской области с сентября 2021 года. Его результат на предыдущих выборах составил 83,16%.

Ранее Life.ru писал, что после обработки 58,31% протоколов на выборах в одномандатном округе № 193 (Ярославская область) лидирует самовыдвиженец Анатолий Лисицын — бывший губернатор региона и депутат Госдумы восьмого созыва. Он набирает 35,34% голосов. Результат Анны Скрозниковой от «Новых людей» — 17,60%, Елены Кузнецовой от КПРФ — 17,12%, Анатолия Каширина от «Справедливой России» — 9,13%.