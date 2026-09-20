«Единая Россия» получает свыше 71% на старте подсчёта голосов в Чувашии

«Единая Россия» лидирует на выборах в Госсовет Чувашии восьмого созыва с результатом 71,85%. Такие сведения опубликовал ЦИК после обработки 0,77% протоколов.

Вторую позицию занимает КПРФ с 6,3% голосов. «Новые люди» получают 5,23%, ЛДПР — 4,69%. За Партию пенсионеров проголосовали 3,08% избирателей, за «Справедливую Россию» — 2,01%. Пока эти результаты отражают подсчёт менее одного процента протоколов.

Избиратели определяют состав республиканского парламента из 44 депутатов. Половину мандатов распределяют по партийным спискам, ещё 22 — по одномандатным округам. В предыдущем, седьмом созыве Госсовета работали представители всех шести перечисленных партий.

Ранее сообщалось, что предварительная явка на выборах в Госдуму составила 56,66% по итогам трёхдневного голосования. Этот показатель отображало табло информационного центра ЦИК по состоянию на 20:55 мск. Он превысил явку на парламентских выборах 1993, 2003, 2016 и 2021 годов. На момент публикации подсчёт ещё не завершился. Окончательные сведения об участии избирателей ЦИК представит позднее.