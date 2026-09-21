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Опубликовано 20 сентября, 21:05

Лисицын лидирует на выборах в ГД после обработки 58,31% протоколов

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

После обработки 58,31% протоколов на выборах в одномандатном округе № 193 (Ярославская область) лидирует самовыдвиженец Анатолий Лисицын — бывший губернатор региона и депутат Госдумы восьмого созыва. Он набирает 35,34% голосов, следует из данных информационного онлайн-табло областной избирательной комиссии.

Результат Анны Скрозниковой от «Новых людей» — 17,60%, Елены Кузнецовой от КПРФ — 17,12%, Анатолия Каширина от «Справедливой России» — 9,13%.

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Ранее Life.ru писал, что в Томской области кандидат от «Единой России» Илья Леонтьев лидирует на выборах в Госдуму в одномандатном округе № 180. Леонтьев занимает пост первого вице-спикера городской думы Томска. Его соперница от «Справедливой России», депутат областной думы Галина Немцева, получает 19,7% голосов. За представителя КПРФ, депутата томской гордумы Владимира Чолахяна, проголосовали 13,95% избирателей.

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