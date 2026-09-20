«Единая Россия» набирает более 76% на выборах в Заксобрание Приморья
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«Единая Россия» набирает 76,09% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания Приморского края. Такие данные приводит ЦИК после обработки 15,55% протоколов участковых комиссий.
На втором месте по текущему результату находится ЛДПР с 8,04%. КПРФ получает 5,74% голосов.
У партии «Новые люди» — 4,65%, «Справедливой России» — 2,60%. Партия пенсионеров набирает 2,11%.
Подсчёт голосов продолжается, поэтому показатели партий могут измениться по мере обработки оставшихся протоколов.
За два часа до закрытия избирательных участков явка на выборах в Приморском крае составляла 61,22%.
Одновременно жители региона голосовали на выборах депутатов Госдумы IX созыва. Выборы нового состава Заксобрания Приморья проходят в рамках Единого дня голосования 2026 года.
Ранее Life.ru рассказывал, как моряки Тихоокеанского флота проголосовали на выборах прямо в открытом море. Одновременно с выборами Госдумы жители Приморья выбирают новый состав регионального парламента.
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