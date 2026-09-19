От берега далеко, от выборов — нет: Моряки ТОФ проголосовали прямо на кораблях

Избирательные участки добрались до моря — экипажи кораблей Тихоокеанского флота смогли проголосовать прямо во время нахождения на воде. Одним из первых бюллетень заполнил командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина, передаёт Zvezdanews.

Для моряков оборудовали судовые участки с кабинами и урнами для голосования. Они входят в зону ответственности территориальной комиссии «Морская», которая также работает с островными территориями Приморья.

Именно здесь к концу первого дня зафиксировали самый высокий показатель явки в крае — 49,63%. Глава приморского избиркома Татьяна Гладких отметила, что на судах традиционно голосует большинство включённых в списки моряков.

Всего 18 сентября в Приморье на участки пришли 407 060 человек. Явка по итогам первого дня составила 29,14%, за ходом кампании следят более восьми тысяч общественных наблюдателей.

Ещё свыше 14 тысяч жителей края воспользовались возможностью проголосовать вне помещений участковых комиссий. Такой формат предназначен для тех, кто по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не может самостоятельно приехать на участок.

Ранее Life.ru рассказывал, как студенты Приморья пришли голосовать на своих первых выборах депутатов Госдумы. Дальний Восток первым в стране открыл избирательные участки из-за разницы во времени. Одновременно с выборами Госдумы в Приморском крае выбирают новый состав регионального парламента Life.ru собрал полный список кампаний Единого дня голосования 2026 года. Голосование завершится 20 сентября.